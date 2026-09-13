Росія за добу атакувала чотири АЗС на Житомирщині

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботи

Протягом доби російські війська атакували Житомирську область безпілотниками. Унаслідок ударів дві людини загинули, ще двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ОВА Віталія Бунечка та Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За його словами, атаки тривали від ранку 12 вересня. Сили протиповітряної оборони збили багато ворожих безпілотників, однак зафіксовано і влучання. Через російські удари пошкоджено об'єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі та майно місцевих жителів.

Зокрема, пошкоджено чотири АЗС у Звягельському та Коростенському районах, три цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об'єкт інфраструктури. Також унаслідок атак виникли дві пожежі на відкритій місцевості.

Очільник області подякував рятувальникам, які працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, та силам протиповітряної оборони за знищення російських дронів.

Раніше ДСНС повідомляла про пожежі на автозаправній станції та об'єктах залізничної інфраструктури Житомирщини. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося призупиняти роботи та відходити у безпечні місця.

Нагадаємо, на Волині 13 вересня внаслідок російської атаки поблизу пункту пропуску «Ягодин» загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Пожежа виникла через падіння уламків. Також Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею.

Днем раніше, 12 вересня, російський безпілотник атакував автозаправну станцію у Рівненському районі. Удар стався близько 11:00 під час повітряної тривоги. Люди не постраждали.

11 вересня російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Під ударами опинилися АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще кілька постраждали. Під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару, через що травм зазнав рятувальник.

На тлі серії російських атак на АЗС «Укрнафта» звернулася до водіїв із закликом не залишатися на території автозаправних станцій під час повітряної тривоги. У компанії наголосили, що після оголошення тривоги клієнтам необхідно негайно прямувати до найближчого укриття.