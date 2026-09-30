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Путін поставив перед Росією завдання «на багато поколінь вперед»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін поставив перед Росією завдання «на багато поколінь вперед»
Путін зробив заяву про «гарантії безпеки» та суверенітет Росії
фото: АР

Очільник Кремля поставив перед російською владою довгострокове завдання, однак не пояснив, як Москва планує його виконати

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має забезпечити собі «надійні гарантії безпеки та суверенітету» на багато поколінь уперед. При цьому очільник Кремля не уточнив, яким чином Москва планує досягти поставленої мети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідну заяву Путін зробив під час першого засідання Державної думи РФ IX скликання. Під час виступу очільник Кремля заявив, що російський народ нібито неможливо залякати або зламати. Він також нагадав депутатам про їхню відповідальність перед населенням та порушив питання проблем у соціальній сфері й економіці країни.

Окрему частину виступу Путін присвятив окупованим Росією територіям України. Він повторив російську тезу про нібито законність «возз'єднання» цих територій з РФ. Також очільник Кремля заявив, що російські регіони беруть участь у програмах розвитку окупованих територій.

Крім того, Путін заявив, що серед депутатів Держдуми є ветерани так званої «спеціальної військової операції» – так російська влада називає війну проти України. За його словами, вони нібито довели свою відданість Росії на полі бою.

Під час виступу очільник Кремля окремо заговорив про довгострокову безпеку РФ. Він заявив, що Росія має забезпечити на багато поколінь уперед «надійні гарантії безпеки та суверенітету». Водночас конкретних механізмів, за допомогою яких російська влада планує цього досягти, Путін не назвав.

Говорячи про економічну ситуацію, Путін закликав владу захищати макроекономічну стабільність. Також він зажадав виключити «руйнівний популізм» у бюджетній політиці. Водночас очільник Кремля заявив, що фінансова система та економіка Росії почуваються впевнено.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Путін може змінити підхід до ведення війни проти України та зробити ставку на масштабну кампанію далекобійних ударів узимку 2026-2027 років. За оцінкою аналітиків, таким чином Кремль може спробувати змусити Україну капітулювати до весни 2027 року.

Аналітики зазначили, що на можливу зміну російського підходу могли вплинути успіхи українських військ на полі бою у 2026 році. Замість розрахунку на поступове просування сухопутних сил Москва може більше покладатися на масовані удари по українській території.

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Теги: путін росія

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