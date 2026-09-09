Сочі знову палає, порт під атакою морських дронів – ЗМІ
Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу в районі морського порту та прилеглих територій
У російському Сочі повідомляють про атаку безпілотників. За словами місцевих жителів, у районі морського порту та на прилеглих територіях спалахнули пожежі, над містом видно густий дим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.
Місцеві пабліки також пишуть про потужні вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Водночас характер безпілотників та точні причини займання наразі офіційно не підтверджені.
Напередодні в Сочі вже фіксували загрозу атаки безпілотників. Уранці 9 вересня місцева влада повідомляла про дію відповідного режиму понад три години, а роботу аеропорту тимчасово обмежували.
Раніше, 3 вересня, порт Сочі справді атакував безекіпажний катер. Після цього в районі порту зафіксували два осередки диму, а ВМС України повідомили про ураження російського судна Nefrit. Інформація про наслідки нинішньої атаки та можливі пошкодження уточнюється.
Варто нагадати, що у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».
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