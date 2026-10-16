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Воював на Харківщині та Херсонщині. Згадаймо Василя Василенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Воював на Харківщині та Херсонщині. Згадаймо Василя Василенка
Воїну назавжди 47 років
колаж: glavcom.ua

Захисник брав участь в контрнаступі Збройних сил на Харківщині, воював під Балаклією, Куп’янськом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Василенка.

Солдат Василь Василенко, псевдо Сват, загинув 14 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Давидів Брід на Херсонщині. Бійцю було 47 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».  

Василь народився в селі Кривачинці Хмельницької області. Навчався у місцевій школі. Закінчив Волочиське професійно-технічне училище. Проходив строкову службу в лавах ЗСУ. Жив у місті Волочиськ рідної області. Працював на автозаправці ОККО у селищі Війтівці, згодом влаштувався водієм у ТОВ «Агробізнес». Останні роки був приватним підприємцем.

Під час повномасштабної війни Василь приєднався до 86-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Брав участь в контрнаступі Збройних сил на Харківщині. Воював під Балаклією, Куп’янськом. Після короткої відпустки продовжив службу на Херсонщині. 

Під час повномасштабної війни Василь Василенко приєднався до 86-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ
Під час повномасштабної війни Василь Василенко приєднався до 86-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Ще у 2014 році Василь хотів стати на захист України, але не пройшов за станом здоров’я. На початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022-го, добровільно вступив до лав бригади територіальної оборони, щоб захистити свою сім’ю та свою Батьківщину. Василь вважав це своїм обов’язком», – зазначили у Волочиській громаді.

«Василь був гарним сім’янином, люблячим, турботливим чоловіком і найкращим батьком. Ми були по-справжньому щасливою сім’єю. Василь мав золоті руки, все вмів зробити сам, а ще – дуже любив природу. Ми дуже любили подорожувати сім’єю. Шкода, що ми так мало часу набулися разом. Клята війна принесла горе в наш дім, забрала дорогу нам людину... Надійний, добрий, щирий, чуйний, позитивний, завжди усміхнений та оптимістично налаштований – це все про Василя. Таким він був, таким його знали друзі. Його загибель – це надзвичайно важка втрата для всіх нас. Його нам дуже не вистачає... Залишився невимовний сум, біль, сльози та багато-багато світлих спогадів», – розповіла дружина загиблого Оксана.

Поховали захисника у місті Волочиськ. Василю Василенку присвоєно звання «Почесний громадянин Волочиської міської територіальної громади». Його портрет розміщено на Алеї почесних громадян. 

У Василя залишилися мама, сестра, дружина, син і донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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