Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після виходу з лікарні
Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні
Колишній президент США Білл Клінтон зробив першу заяву після виходу з лікарні. Як відомо, раніше він був госпіталізований в медичний центр Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів і зараження крові.
Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою й одужати.
«Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Дуже дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за прекрасну допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів», - сказав Клінтон.
Також 75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.
«Я дійсно радий повернутися додому. У мене все відмінно, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання», - зазначив Клінтон.
Також він нагадав, як важливо звертати увагу на своє самопочуття і піклуватися про своє здоров'я.
I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R— Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021
Раніше Урена розповів, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.
Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.
Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.
Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.
Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.