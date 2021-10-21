Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після виходу з лікарні

75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре

Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні

Колишній президент США Білл Клінтон зробив першу заяву після виходу з лікарні. Як відомо, раніше він був госпіталізований в медичний центр Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів і зараження крові.

Клінтон подякував усім за увагу і підтримку під час перебування його в лікарні. Особливу подяку він висловив лікарям, які допомогли йому впоратися з хворобою й одужати.

«Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Дуже дякую. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестрам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за прекрасну допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів», - сказав Клінтон.

Також 75-річний Клінтон зазначив, що вже відчуває себе добре і радий перебувати вдома й насолоджуватися життям.

«Я дійсно радий повернутися додому. У мене все відмінно, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання», - зазначив Клінтон.

Також він нагадав, як важливо звертати увагу на своє самопочуття і піклуватися про своє здоров'я.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Раніше Урена розповів, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.