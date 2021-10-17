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    Білл Клінтон виписався із лікарні

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    Колишній американський президент залишив лікарню у супроводі дружини - Білл Клінтон виписався із лікарні
    Колишній американський президент залишив лікарню у супроводі дружини
    фото CNN

    Клінтона мали виписати ще вчора, але залишили в лікарні, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків

    Колишнього президента США Білла Клінтона в неділю, 17 жовтня, виписали з лікарні в Каліфорнії, куди він потрапив кілька днів тому через урологічну інфекцію, повідомляє CNN.

    Коли Клінтон покидав заклад, його під руку тримала дружина Гілларі. На питання, як він почувається, 42-й американський президент підняв вгору великий палець.

    Клінтона мали виписати ще вчора, але залишили в лікарні, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків. За словами лікарів, він проходив лікування в реанімації не тому, що йому потрібна була інтенсивна терапія, а для конфіденційності та безпеки.

    Раніше Урена розповів, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.

    Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

    Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

    Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

    Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

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    Теги: ЗМІ США лікарня Білл Клінтон президент дружина інфекція
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    Білл Клінтон виписався із лікарні