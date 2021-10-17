Білл Клінтон виписався із лікарні

Клінтона мали виписати ще вчора, але залишили в лікарні, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків

Колишнього президента США Білла Клінтона в неділю, 17 жовтня, виписали з лікарні в Каліфорнії, куди він потрапив кілька днів тому через урологічну інфекцію, повідомляє CNN.

Коли Клінтон покидав заклад, його під руку тримала дружина Гілларі. На питання, як він почувається, 42-й американський президент підняв вгору великий палець.

Клінтона мали виписати ще вчора, але залишили в лікарні, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків. За словами лікарів, він проходив лікування в реанімації не тому, що йому потрібна була інтенсивна терапія, а для конфіденційності та безпеки.

Раніше Урена розповів, що Клінтон був госпіталізований в реанімаційне відділення з інфекцією, але не з коронавірусом.

Клінтона госпіталізували після того, як він відчув втому. Лікарі поставили діагноз сепсис, інфекція кровотоку, яка, на думку лікарів, почалася як інфекція сечовивідних шляхів.

Лікарі Клінтона – Альпеш Амін і Ліза Бардак – заявили, що колишній президент поміщений в лікарню для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенні антибіотики й рідини.

Також відомо, що Клінтона розмістили у відділенні інтенсивної терапії для того, аби забезпечити йому спокій.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

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