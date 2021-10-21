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    У Сирії військова база США піддалася обстрілу

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    Базу американської армії в Сирії обстріляли - У Сирії військова база США піддалася обстрілу
    Базу американської армії в Сирії обстріляли
    Фото: twitter.com/tr_hbr

    Постраждалих серед американських військових немає

    У сирійському прикордонному місті Ет-Танф за допомогою дронів була обстріляна ракетами військова база США, інформував телеканал CNN із посиланням на джерело в Пентагоні.

    Відзначається, що в районі розташування бази, на стику кордонів Сирії, Іраку та Йорданії, пролунало кілька вибухів. Жодне терористичне угрупування поки що не взяло на себе відповідальності за скоєне.

    За попередніми даними джерела, постраждалих серед американських військових немає. Розмір матеріальних збитків встановлюється.

    Нагадаємо, наприкінці вересня оборонне відомство США заявило, що результатом його удару поблизу міста Ідліб у Сирії стала ліквідація одного з ватажків терористичної організації «Аль-Каїда».

    Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

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    Теги: США Сирія обстріл
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    У Сирії військова база США піддалася обстрілу