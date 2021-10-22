Білорусь скасувала масковий режим після заяв Лукашенка

Раніше масковий режим розкритикував диктатор Лукашенко, який називає себе президентом країни

Наразі добовий приріст хворих на коронавірус у Білорусі зберігається на високому рівні – близько 2 тис. випадків

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масковий режим, запроваджений у країні 9 жовтня. Про повідомляє телеграм-канал МОЗ Білорусі.

«Вилучено вимогу щодо обов'язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен», – йдеться в повідомленні.

19 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав «не допускати ніякого тиску на людей в питаннях носіння захисних масок, дистанціювання і вакцинації».

Він також заявив, що на відкритому повітрі немає жодної необхідності носити маску. «На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна», – сказав він.

За даними міністерства охорони здоров'я Білорусі, за останню добу в країні зареєстровано 2097 пацієнтів з Covid-19.

Тим часом на кордоні Білорусі та країн Балтії неспокійно. Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

А Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.

Також нагадаємо, що так званий соратник Лукашенка, очільник країни-агресорки РФ Путін впевнений, що європейці потайки вакцинуються «Супутником V». Днями Путін висловив невдоволення поведінкою своїх друзів та оточення, які не поспішають вакцинуватися російським препаратом «Супутник V».

Нагадаємо, через катастрофічне поширення коронавірусу в РФ з одного боку та небажання російської влади вводити суворий локдаун з іншого, дні з 30 жовтня до 7 листопада у Росії оголошено неробочими. Таким чином влада країни прагне хоча б трохи сповільнити темпи поширення коронавірусу в країні.



