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Білорусь відправила до США першу за чотири роки партію калію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Білорусь відправила до США першу за чотири роки партію калію
США відкрили ринок для білоруського калію після років санкцій
фото: BNS

30 тис. тонн добрив прямують до Нового Орлеана через Росію після того, як Вашингтон почав послаблювати санкції проти Мінська

Білорусь відправила до Сполучених Штатів першу за останні чотири роки партію калію. Судно з 30 тис. тонн продукції має прибути до порту Нового Орлеана протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Білоруська калійна компанія завантажила 30 тис. тонн гранульованого хлористого калію на судно під прапором Маршаллових Островів 15 вересня. Відправлення здійснили з російського порту Бронка у Санкт-Петербурзі.

Ця поставка стала першою партією білоруського калію, спрямованою до США після того, як Вашингтон у грудні минулого року почав пом'якшувати санкції проти калійної галузі Білорусі. Послаблення обмежень стало частиною домовленостей, пов'язаних зі звільненням білоруських політичних в'язнів.

Сполучені Штати запровадили санкції проти калійної промисловості Білорусі у 2021 році. Це сталося після жорсткого придушення режимом Олександра Лукашенка протестів, що спалахнули в країні роком раніше.

Калійна галузь є одним із головних джерел експортних доходів Білорусі. Калій використовують як добриво для збагачення ґрунту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Водночас європейські санкції продовжують створювати проблеми для білоруського експорту. Через обмеження Євросоюзу Білорусь не може використовувати литовський порт Клайпеда, який забезпечував найкоротший маршрут для доставки калію до моря.

Унаслідок цього Мінську доводиться перевозити продукцію значно довшим та дорожчим маршрутом через Росію. Саме тому нинішню партію для американського ринку завантажили на судно в Санкт-Петербурзі.

Можливості Білорусі швидко збільшити обсяги експорту також можуть бути обмеженими. Лукашенко раніше заявляв, що весь білоруський калій, який планується виробити у 2026 році, вже законтрактований.

Відновлення поставок відбувається на тлі погіршення ситуації на світовому ринку добрив. Їхня доступність почала різко скорочуватися через конфлікт на Близькому Сході, який практично заблокував Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. За його словами, білоруська продукція має коштувати США дешевше, ніж калій із Канади. Згодом Олександр Лукашенко заявив, що весь білоруський калій уже законтрактований і вільних обсягів для нових ринків немає.

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Теги: Білорусь США імпорт

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