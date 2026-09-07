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Літак Amazon вилетів за межі злітно-посадкової смуги в Маямі: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Літак Amazon вилетів за межі злітно-посадкової смуги в Маямі: є загиблі
Вантажний літак Amazon у Міжнародному аеропорту Маямі
фото: AP

Внаслідок події троє отримали тяжкі травми, а ще двох госпіталізували з менш важкими пораненнями 

У неділю в міжнародному аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767 компанії Prime Air, який прибув із Сан-Хуана (Пуерто-Рико), викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у автомобілі та спалахнув. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Унаслідок катастрофи щонайменше п'ятеро людей загинули, троє отримали тяжкі травми, а ще двох госпіталізували зі пораненнями меншої тяжкості. 

За словами начальника пожежної служби Рея Джадалли, аварія спричинила виток палива й сильну пожежу, а пілот із другим пілотом та кілька людей у машинах опинилися заблокованими. Повітряне судно, яким оперував перевізник 21 Air, зупинилося біля дороги поруч із двома вантажівками.

Через інцидент у аеропорту тимчасово призупинили польоти й затримали близько 250 рейсів, а компанія Amazon висловила співчуття родинам загиблих та заявила про повну співпрацю з розслідуванням.

Як відомо, у Кенії шестеро туристів та пілот загинули внаслідок аварії гелікоптера, що сталася 19 серпня. 

Серед загиблих – керівник телеканалу Telemundo, іспаномовної мережі зі штаб-квартирою в США, що належить NBCUniversal, та голова розвідки Еквадору Мікеле Сенсі-Контугі.

До слова, 12 серпня у місті Саладо, штат Техас, розбився та загорівся ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, який базувався на військовій базі Форт-Кавасос (колишній Форт-Худ).

Також у США розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот.

Теги: США авіакатастрофа літак

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