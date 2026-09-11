Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20
Це буде друга зустріч G20 на яку запросили представників РФ
фото з відкритих джерел

Білий дім поки не розкриває ім'я чиновника, який представлятиме російську сторону

З 14 по 16 вересня у Х'юстоні пройде зустріч міністрів країн G20 з питань енергетичного достатку, на яку прибуде представник Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У заході візьмуть участь високопосадовці США, зокрема міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, міністр енергетики Кріс Райт та представник Білого дому Джаррод Аген. Також на зустрічі очікують представників енергетичної галузі з Європи та Азії, проте Білий дім поки не розкриває ім'я чиновника, який представлятиме російську сторону.

Зазначений візит стане черговим шагом у залученні російських посадовців до міжнародних заходів на території США після того, як минулого місяця міністр фінансів РФ Антон Сілуанов відвідав зустріч G20 у Північній Кароліні. Та присутність стала першою особистою участю російського чиновника такого рівня на форумі у Сполучених Штатах з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше Дональд Трамп пояснив рішення долучити російську делегацію до зустрічі «Великої двадцятки» у США. 

За його словами, в основі цієї ініціативи лежить прагнення знаходити спільну мову з усіма сторонами. Американський лідер підкреслив, що саме вміння ладнати з усіма він вважає однією з головних запорук власного успіху.

Як відомо, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов разом із представниками російського Центробанку вперше від початку повномасштабного вторгнення долучився до зустрічі G20 у США, яка проходила в Ашвіллі, штат Північна Кароліна. 

За інформацією російського відомства, він провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо фінансової співпраці та взаємодії в межах «Великої двадцятки».

Участь Росії в заході напередодні обговорили європейські посадовці, серед яких міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі та президентка ЄЦБ Крістін Лагард. Хоча європейська сторона погодилася з необхідністю зберігати канал діалогу для донесення своєї позиції, повернення російського міністра після кількох зустрічей без участі РФ сприйняли як спробу нормалізувати взаємини. На знак протесту європейські представники виступили проти участі Сілуанова у спільному «сімейному фото», тому підсумковий знімок зробили без нього.

Теги: Велика двадцятка росія США Європа Азія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бескрестнов наголосив, що не хоче сіяти паніку
Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
4 вересня, 10:45
Окупанти розуміють, що під час такого штурму вижити може лише одна машина
Росія готова втрачати 15 бронемашин заради одного прориву – ISW
3 вересня, 08:45
Зростання військових витрат відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів
Військові витрати Росії різко зросли: темпи перевищили плани Кремля – економіст
2 вересня, 01:32
Відмова турецьких перевізників доставляти контейнери до Росії негативно позначиться на постачанні товарів із Європи
Велика турецька судноплавна компанія призупинила всі рейси до РФ
1 вересня, 06:30
Ультиматум Дугіна як оголення імперської логіки Кремля
«Віддайте нам Україну»: Дугін озвучив справжню логіку російського шантажу
29 серпня, 19:19
Штучний інтелект допомагає працівникам виконувати завдання швидше та економити робочий час
Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ
27 серпня, 10:08
Криптовалюта A7A5 забезпечила Росії операції на понад $100 млрд
Засуджений в Молдові Шор став головним «криптокоролем Кремля» – The Economist
23 серпня, 06:42
У Петербурзі пожежа на складі, США запровадили 50% мита проти Канади: головне за ніч 23 серпня
У Петербурзі пожежа на складі, США запровадили 50% мита проти Канади: головне за ніч 23 серпня
23 серпня, 05:50
Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
13 серпня, 20:38

Політика

Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США
Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США
Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм та Індією – Bloomberg
Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм та Індією – Bloomberg
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN
Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN
Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20
Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua