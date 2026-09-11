Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20

Це буде друга зустріч G20 на яку запросили представників РФ

Білий дім поки не розкриває ім'я чиновника, який представлятиме російську сторону

З 14 по 16 вересня у Х'юстоні пройде зустріч міністрів країн G20 з питань енергетичного достатку, на яку прибуде представник Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У заході візьмуть участь високопосадовці США, зокрема міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, міністр енергетики Кріс Райт та представник Білого дому Джаррод Аген. Також на зустрічі очікують представників енергетичної галузі з Європи та Азії, проте Білий дім поки не розкриває ім'я чиновника, який представлятиме російську сторону.

Зазначений візит стане черговим шагом у залученні російських посадовців до міжнародних заходів на території США після того, як минулого місяця міністр фінансів РФ Антон Сілуанов відвідав зустріч G20 у Північній Кароліні. Та присутність стала першою особистою участю російського чиновника такого рівня на форумі у Сполучених Штатах з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше Дональд Трамп пояснив рішення долучити російську делегацію до зустрічі «Великої двадцятки» у США.

За його словами, в основі цієї ініціативи лежить прагнення знаходити спільну мову з усіма сторонами. Американський лідер підкреслив, що саме вміння ладнати з усіма він вважає однією з головних запорук власного успіху.

Як відомо, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов разом із представниками російського Центробанку вперше від початку повномасштабного вторгнення долучився до зустрічі G20 у США, яка проходила в Ашвіллі, штат Північна Кароліна.

За інформацією російського відомства, він провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо фінансової співпраці та взаємодії в межах «Великої двадцятки».

Участь Росії в заході напередодні обговорили європейські посадовці, серед яких міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі та президентка ЄЦБ Крістін Лагард. Хоча європейська сторона погодилася з необхідністю зберігати канал діалогу для донесення своєї позиції, повернення російського міністра після кількох зустрічей без участі РФ сприйняли як спробу нормалізувати взаємини. На знак протесту європейські представники виступили проти участі Сілуанова у спільному «сімейному фото», тому підсумковий знімок зробили без нього.