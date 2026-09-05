Спецпосланці Трампа прибули до Москви на переговори

Стів Віткофф (справа) та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори

Літак з американськими представниками приземлився в аеропорту «Внуково»

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер прибули до Москви. Літак з американськими переговорниками близько 12:57 за київським часом приземлився в аеропорту «Внуково». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що зустрічати американських представників до аеропорту прибув спецпредставник російського диктатора з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Перед прибуттям літака до «Внуково» також приїхали автомобілі кортежу, який має супроводжувати американських переговорників.

Згодом з'явилися відео, на яких Віткофф і Кушнер разом із Кирилом Дмитрієвим залишають аеропорт «Внуково» та прямують до центру Москви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер мають прибути до України. Їхній візит до Києва запланований на 6 вересня.

Глава держави також повідомив, що на період поїздки американських переговорників до Росії та проведення там зустрічей Україна утримається від повітряних ударів. Водночас Київ очікує, що Москва на цей час також припинить атаки з повітря.

Згодом керівник Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що пропозиція України стосувалася не лише повітряних ударів, а й припинення бойових дій на фронті. За його словами, її довели до Володимира Путіна, однак відповіді від російської сторони не було.