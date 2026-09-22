Лукашенко відповів на плани Трампа закупити білоруський калій

Калій є одним із ключових компонентів мінеральних добрив і широко використовується у сільському господарстві

Заява білоруського лідера пролунала одразу після того, як Трамп анонсував «масштабну угоду» та пообіцяв американським фермерам дешевші добрива

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь наразі не має вільних обсягів калійних добрив, які могла б спрямувати на нові ринки. Заява пролунала на тлі планів президента США Дональда Трампа укласти «масштабну угоду» щодо закупівлі білоруського калію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Вироблений у Білорусі калій уже розподілений відповідно до чинних контрактів, тому Мінськ не має додаткових обсягів для постачання на західні ринки.

«Навіть якби ми захотіли постачати калій на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів – усе законтрактовано», – заявив Лукашенко.

Водночас Дональд Трамп напередодні повідомив, що Сполучені Штати працюють над великою угодою щодо закупівлі калію в Білорусі. Американський президент заявив, що розраховує отримувати білоруську продукцію за ціною, суттєво нижчою за ту, яку США нині платять Канаді.

Трамп назвав можливе здешевлення калію хорошою новиною для американських фермерів і тваринників. Канада залишається головним постачальником цього ресурсу до Сполучених Штатів, тоді як Білорусь і Росія також належать до великих світових виробників.

Плани Вашингтона щодо закупівель білоруського калію з'явилися на тлі поступового потепління відносин між США та Білоруссю. Раніше Сполучені Штати послабили частину санкцій проти Мінська, зокрема обмеження, пов'язані з калійною галуззю. Лукашенко 11 вересня заявив про відновлення продажу калію до США. Водночас він вимагав повернути понад $40 млн білоруських коштів, які залишаються заблокованими в американській банківській системі.

Нагадаємо, що 16 вересня спецпредставник президента США з питань Білорусі Джон Коул зустрівся з Олександром Лукашенком. Після переговорів білоруська влада звільнила 25 ув'язнених