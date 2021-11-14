Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС

МЗС країни зазначає, що ситуація на польсько-білоруському кордоні небезпечна

Латвія має намір захищати свої кордони, координуючи дії з НАТО і Євросоюзом. Про це в неділю заявив міністр закордонних справ Балтійської Республіки Едгарс Рінкевічс.

«Ситуація на польсько-білоруському кордоні небезпечна. Латвія висловлює солідарність і підтримку нашим польським друзям і союзникам. Ми працюємо над спільними і скоординованими діями в рамках НАТО і ЄС, щоб запобігти загрозі для нас і наших союзників», – написав глава МЗС Латвії у себе в Twitter.

Situation at the Polish Belarusian border is dangerous, Latvia expresses its solidarity and support to our Polish friends and allies, we are coordinating our actions within NATO and EU in order to protect our borders @RauZbigniew @PolandMFA — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 14, 2021

Латвія влітку зіткнулася з проблемою нелегальної міграції з території Білорусії. З 10 серпня було припинено спроби 2 273 осіб незаконно перетнути кордон, а всього з початку року було затримано 414 осіб. Уряд Латвії ввів з 11 серпня до 10 листопада режим надзвичайної ситуації на кордоні, щоб наділити прикордонників повноваженнями видворяти мігрантів назад до Білорусі, а після продовжив його дію до 10 лютого 2022 року. Підтримку прикордонникам з охорони кордону надають армія і батальйон спеціального призначення Держполіції Латвії.

Нагадаємо, 19 жовтня уряд Латвії продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю до 10 лютого 2022 року.

Зазначено, що на латвійсько-білоруському кордоні вже встановлено третину забору. Припускають, що його будівництво буде завершено в листопаді.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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