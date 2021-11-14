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    Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС

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    Латвія посилила захист кордону країни від початку міграційної кризи - Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС
    Латвія посилила захист кордону країни від початку міграційної кризи
    фото з відкритих джерел

    МЗС країни зазначає, що ситуація на польсько-білоруському кордоні небезпечна

    Латвія має намір захищати свої кордони, координуючи дії з НАТО і Євросоюзом. Про це в неділю заявив міністр закордонних справ Балтійської Республіки Едгарс Рінкевічс.

    «Ситуація на польсько-білоруському кордоні небезпечна. Латвія висловлює солідарність і підтримку нашим польським друзям і союзникам. Ми працюємо над спільними і скоординованими діями в рамках НАТО і ЄС, щоб запобігти загрозі для нас і наших союзників», – написав глава МЗС Латвії у себе в Twitter.

    Латвія влітку зіткнулася з проблемою нелегальної міграції з території Білорусії. З 10 серпня було припинено спроби 2 273 осіб незаконно перетнути кордон, а всього з початку року було затримано 414 осіб. Уряд Латвії ввів з 11 серпня до 10 листопада режим надзвичайної ситуації на кордоні, щоб наділити прикордонників повноваженнями видворяти мігрантів назад до Білорусі, а після продовжив його дію до 10 лютого 2022 року. Підтримку прикордонникам з охорони кордону надають армія і батальйон спеціального призначення Держполіції Латвії.

    Нагадаємо, 19 жовтня уряд Латвії продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю до 10 лютого 2022 року.

    Зазначено, що на латвійсько-білоруському кордоні вже встановлено третину забору. Припускають, що його будівництво буде завершено в листопаді.

    Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

    Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

    На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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    Теги: ЄС Польща НАТО Латвія Twitter кордон біженці
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    Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС