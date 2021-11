Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС

Латвія має намір захищати свої кордони, координуючи дії з НАТО і Євросоюзом. Про це в неділю заявив міністр закордонних справ Балтійської Республіки Едгарс Рінкевічс.

«Ситуація на польсько-білоруському кордоні небезпечна. Латвія висловлює солідарність і підтримку нашим польським друзям і союзникам. Ми працюємо над спільними і скоординованими діями в рамках НАТО і ЄС, щоб запобігти загрозі для нас і наших союзників», – написав глава МЗС Латвії у себе в Twitter.

Situation at the Polish Belarusian border is dangerous, Latvia expresses its solidarity and support to our Polish friends and allies, we are coordinating our actions within NATO and EU in order to protect our borders @RauZbigniew @PolandMFA