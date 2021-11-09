Біля кордону з Польщею лунають постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів (відео)

На територію Білорусі і далі увесь час прибувають літаки з арабських країн

Через скупчення мігрантів 9 листопада буде призупинено роботу польського пункту пропуску «Кузниця»

Біля кордону з Польщею зібралося близько 3-4 тисяч мігрантів, які хочуть нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Про це під час спільної пресконференції в Бюро національної безпеки (BBN) Польщі після зустрічі президента Анджея Дуди з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та профільними міністрами й силовиками повідомили речник уряду РП Пьотр Мюллер і голова BBN Павел Солох, передає «Укрінформ».

За інформацією Солоха, Дуда змінив свої плани і скоротить дводенний візит до Словаччини, який має розпочатися у вівторок. Дуда також провів у понеділок телефонні переговори з приводу кризи на кордоні з президентом Литви і планує чергові переговори з партнерами в ЄС та союзниками в НАТО.

Як повідомив речник уряду Мюллер, безпосередньо на кордоні перебуває 3-4 тис. мігрантів, ще кілька тисяч – у готовності на вихід до кордону.

«Одночасно наші служби інформують, що на територію Білорусі увесь час прибувають літаки з арабських країн, що сприяє збільшенню на території Білорусі осіб з цих країн, які намагатимуться перетнути польський кордон», – повідомив Мюллер.

Водночас польський прем’єр Моравецький провів відеконференцію з главами урядів Литви та Латвії, які також потерпають від спричиненої режимом у Білорусі кризи на кордоні.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Кідава-Блонська повідомила, що у вівторок відбудеться засідання нижньої палати парламенту, під час якого буде заслухано інформацію уряду про ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, з 7-ї години ранку 9 листопада буде призупинено роботу польського пункту пропуску «Кузниця», поблизу якого зібралися тисячі мігрантів. Два інших пункти пропуску на кордоні Польщі з Білоруссю залишатимуться відкритими.

За інформацію незалежних білоруських журналістів, на території Білорусі поблизу стихійного табору мігрантів було чути постріли. Як припускається, так білоруські спецслужби відлякують мігрантів від спроб повернутися на територію Білорусі.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

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