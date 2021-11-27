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    Латвія відгородилася від Білорусі колючим дротом

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    Латвія встановила тимчасовий паркан довжиною майже 37 км на кордоні з Білоруссю - Латвія відгородилася від Білорусі колючим дротом
    Латвія встановила тимчасовий паркан довжиною майже 37 км на кордоні з Білоруссю
    Фото з відкритих джерел

    Латвія встановила паркан з колючого дроту на білоруському кордоні

    Латвія встановила тимчасовий паркан довжиною майже 37 км на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив представник Державного агентства забезпечення Вендія Пікше-Кучма, повідомляє Delfi.

    Будівельні роботи досі приймають, оскільки ділянка огорожі велика. Термін завершення будівництва – 6 грудня.

    Передбачається, що загальні видатки на додаткову закупівлю колючого дроту, будівництво паркану та послуги технічного нагляду становитимуть 2,3 млн євро.

    Після зведення тимчасового паркану вартістю приблизно 3,7 млн євро Латвія планує звести постійну огорожу.

    Як відомо, в Естонії розпочалися роботи з будівництва тимчасових загороджень на перших ділянках сухопутного кордону з Росією в Нарві на північному сході країни, а також на берегах річки Піуза (Piusa) на південному сході республіки.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України,

    Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

    Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

    Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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    Теги: прикордонники ЄС Естонія будівництво мігранти Латвія криза кордон
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    Латвія відгородилася від Білорусі колючим дротом