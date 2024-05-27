Українські біженці у Словаччині отримають нову матеріальну допомогу: як оформити

Розмір допомоги визначається індивідуально

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців обіцяє нову матеріальну допомогу українським біженцям у Словаччині, спрямовану на особливо вразливі категорії громадян, які потребують підтримки. Ця ініціатива допоможе особам, які шукають притулку та зазнали втрат в умовах економічної нестабільності та соціальних перешкод. Про це йдеться на сайті організації. Підтримка надається спільно з УВКБ ООН та ЮНІСЕФ. Основна увага зосереджена на осіб, які шукають притулку, та осіб без громадянства.

Виплати отримають особи, які належать до таких категорій:

1. Громадяни, які приїхали до Словаччини після 1 січня 2024 року, не змогли знайти постійну роботу або їх дохід нижче за прожитковий мінімум у країні (268 євро на місяць);

2. Особи, які не отримують допомоги від Словацького управління праці, соціальних справ та сім'ї;

3. також виплату отримають громадяни, які належать до особливо вразливих категорій. А саме:

самотні батьки;

особи, які доглядають двох і більше дітей;

сім'ї з трьома та більше дітьми;

сім'ї з дитиною до трьох років;

діти із інвалідністю;

громадяни віком від 60 років;

особи із серйозними захворюваннями.

Як оформити допомогу

Для отримання допомоги громадяни України мають надати певний список документів. А саме:

документи про інвалідність;

медичні довідки;

лист про відмову у допомозі від Úrad práce;

додаткова оцінка вразливості (для людей похилого віку, інвалідів без дітей та осіб з тяжкими хворобами).

Також потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу. У них входять:

посвідчення особи;

номер регістрації;

словацький номер телефону;

банківські реквізити

Процес подання заявки

Українці можуть записатися на співбесіду, зателефонувавши за безкоштовною лінією: 0800 22 12 30 (дзвінки зі словацького телефонного номера) або на безкоштовний стаціонарний телефон: +421 2 22 11 56 50. Після цього заявнику надішлють повідомлення з датою та місцем.

Рішення про надання допомоги ухвалюється протягом чотирьох тижнів після співбесіди. Гроші перераховуються на банківські рахунки або через Western Union. Розмір допомоги визначається індивідуально залежно від кількості членів сім'ї, віку та особливостей категорії уразливості. Актуальну інформацію можна відстежувати у Telegram-каналі УВКБ ООН у Словаччині.

До слова, Словаччина однозначно відкидає нову європейську політику у сфері міграції та біженців, так званий міграційний пакт ЄС.