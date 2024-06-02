На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель: деталі

Колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють

Ворог систематично веде політику залякування місцевих

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Кожен сільський голова окупаційної влади зобов’язаний подати інформацію про наявність у підпорядкуванні сільської ради таких угідь у фейкове міністерство с/г «молодой республіки»», – йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що колаборанти змушують місцеве населення надавати правоустановчі документи на землю, яку вони обробляють. І вже не має значення чи встигли власники паїв оформити на них документи відповідно до кремлівського законодавства. Уся земля буде на контролі ворога.

«Ворог систематично веде політику залякування місцевих. Окупанти, посилаючись на закони воєнного стану, готують плани націоналізації усього рухомого і нерухомого майна, яке їм «сподобалося», – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Федоров зауважив, що за останній рік дуже змінилося озброєння, з якого росіяни обстрілюють Запоріжжя.