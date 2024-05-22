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Влада Норвегії звернулась до підприємців щодо роботи для українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Норвегії звернулась до підприємців щодо роботи для українців
Тисячі українців хочуть знайти роботу на ринку праці Норвегії
фото із відкритих джерел

Норвезькі чиновники просять роботодавців дати шанс на роботу для біженців з України

Влада Норвегії просить бізнесменів брати на роботу людей з України, оскільки вони мають високу кваліфікацію. Про це пише newsinenglish.no.

Серед зареєстрованих безробітних у Норвегії 7% складають українці – 10 тис. людей з України. Ця цифра зростає, бо все більше біженців завершують інтеграційне навчання.

«Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців приєдналися до робочої сили. Пошук роботи, особливо відповідно до освіти та кваліфікації біженців сприятиме їхній інтеграції в життя та суспільство Норвегії», – зазначив директор норвезького агентства соціального забезпечення та безробіття NAV Ганс Крістіан Холте.

За словами чиновника, багато секторів зайнятості потребують людей, хоча рівень безробіття у країні низький і становить 3,9%.

Правила працевлаштування в деяких галузях, включно з транспортом, були пом’якшені, щоб було легше брати на роботу українців, які можуть не відповідати всім вимогам. «Навіть якщо збіг не ідеальний, я закликаю роботодавців побачити, який внесок можуть зробити наші шукачі роботи», – додав він. За словами фахівця з підбору кадрів Тріне Ліз Лінг, багато українців, які зараз перебувають у Норвегії, компетентні та кваліфіковані.

«Вони приходять з великим досвідом. Їм потрібна наша допомога, щоб перенести цю компетенцію в норвезькі системи», – зазначила вона.

За словами Тріне Ліз Лінг, українці, з якими вона працювала, вмотивовані, відповідальні, орієнтовані на виконання обов’язків і зацікавлені виконувати роботу добре. Як зазначив міністр праці Тоньє Бренна, у державному секторі є можливості для покращення найму біженців та інших іноземних працівників.

«Багато роботодавців дають людям шанс. У той же час ми знаємо, що приватний сектор краще, ніж державний, використовує інструменти, щоб залучити більше людей до робочих місць», – зазначила міністр.

Як пише видання, Норвегія надає захист понад 70 тис. українців. Багато з тих, хто приїхав до країни у 2022 та 2023 роках, завершують однорічну програму навчання, яка включає уроки норвезької мови та історії країни. Ті, хто завершив інтеграційну програму, зараз шукають роботу.

Нагадаємо, Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії пропонує парламенту зміни до Закону про імміграцію, щоб збільшити термін дії тимчасового колективного захисту для українських біженців із трьох до п’яти років. 

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Теги: міністр Міністерство юстиції Норвегія українці навчання безробіття влада біженці

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