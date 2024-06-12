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«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic
Від «Укроборонпрому» меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc – Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій
фото: «Укроборонпром»

Співпраця стосуватиметься відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва

АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.

«Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США», – йдеться у повідомленні.

Від «Укроборонпрому» меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc – Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.

Нагадаємо, чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Зазначається, що в Україні компанія хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.

До слова, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року, пише The Washington Post.

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Теги: Меморандум промисловість Укроборонпром президент Герман Сметанін

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