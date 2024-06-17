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Президент Словаччини Пеллегріні найближчим часом може відвідати Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президент Словаччини Пеллегріні найближчим часом може відвідати Україну
Президент Словаччини не вказав жодних часових рамок щодо поїздки до України
фото з відкритих джерел

Петер Пеллегріні: «Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною»

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який вступив на посаду 14 червня, запевнив, що планує відвідати всі сусідні країни, в тому числі й Україну, хоча й не уточнив жодних часових рамок свого візиту в Україну. Про це політик розповів в ефірі RTVS, передає TASR.

Новий президент, який є близьким союзником чинного прем’єра Роберта Фіцо, сказав, що планує візити до всіх сусідніх держав. «Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною», – заявив Пеллегріні.

Попри те, що він не вказав жодних часових рамок щодо поїздки до України, Пелігріні вже заявив, що першою із сусідніх держав відвідає Чехію.

Окрім того, Пеллегріні наголосив на важливості членства Словаччини в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

«Словаччина занадто мала, щоб бути в змозі захистити себе від можливої агресії, тому НАТО дає нам захисну парасольку, яка дозволяє нам почуватися в більшій безпеці», – пояснив політик.

Також за його словами, ЄС забезпечує економічний розвиток Словаччини та дає змогу громадянам вільно пересуватись Європою.

Як повідомлялося,  6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо. 

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Теги: Словаччина президент

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