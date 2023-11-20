Більшість чехів бояться відкрито висловлювати свою думку: результати опитування

Чехи відчувають психологічні проблеми та депресію через ситуацію у суспільстві

Понад половина жителів Чехії побоюються відкрито висловлювати свою думку в країні. Про це свідчить опитування агентства Median, пише видання Irozhlas.

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Переважна більшість чехів вважає що їхнє суспільство розділене і в ньому панує недовіра. Люди спраймають політиків як один із чинників розколу народу. Люди також переважно вважають, що чеському суспільству бракує чіткого бачення свого майбутнього.

Згідно з результатами дослідження, 90% мешканців Чехії вважають, що суспільство роздроблене і в ньому переважає недовіра. При цьому 80% опитаних заявили, що сприймають політиків як фактор, що викликає розбіжності. Значна більшість респондентів опитування також заявили, що психологічні проблеми та депресія зростають у чеському суспільстві.

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«Крім того, 59% людей висловили думку, що цензура та обмеження свободи слова повернулися в життя суспільства, а половина населення іноді боїться відкрито висловлювати свою думку», – зазначає Median. Крім того, більше половини чехів бояться втратити свободу в майбутньому, майже 25% з них гадають, що вже живуть у ситуації несвободи.

На думку респондентів, роз’єднане суспільство значною мірою сприяє нинішній кризі суспільства. Більшість чехів головними причинами кризи вважають економічну ситуацію та політику. Іншими факторами є дезінформація, міжнародні відносини чи недовіра між людьми.

Понад три чверті людей хотіли б відкрити загальносуспільну дискусію, яка мала б на меті принести конкретні рішення для відновлення довіри між людьми та об’єднання розділеного суспільства. «Майже половина респондентів готові долучитися до проектів і заходів, спрямованих на поліпшення ситуації в Чехії», – зазначили автори опитування.

До слова, Влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною» за певних обставин. Про це пише Euractiv.

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Міністерство вважає, що особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.