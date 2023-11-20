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Більшість чехів бояться відкрито висловлювати свою думку: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Більшість чехів бояться відкрито висловлювати свою думку: результати опитування
Суспільство у Чехії роздроблене і відчуває недовіру
фото із відкритих джерел

Чехи відчувають психологічні проблеми та депресію через ситуацію у суспільстві

Понад половина жителів Чехії побоюються відкрито висловлювати свою думку в країні. Про це свідчить опитування агентства Median, пише видання Irozhlas.

Переважна більшість чехів вважає що їхнє суспільство розділене і в ньому панує недовіра. Люди спраймають політиків як один  із чинників розколу народу. Люди також переважно вважають, що чеському суспільству бракує чіткого бачення свого майбутнього. 

Згідно з результатами дослідження, 90% мешканців Чехії вважають, що суспільство роздроблене і в ньому переважає недовіра. При цьому 80% опитаних заявили, що сприймають політиків як фактор, що викликає розбіжності. Значна більшість респондентів опитування також заявили, що психологічні проблеми та депресія зростають у чеському суспільстві.

«Крім того, 59% людей висловили думку, що цензура та обмеження свободи слова повернулися в життя суспільства, а половина населення іноді боїться відкрито висловлювати свою думку», – зазначає Median. Крім того, більше половини чехів бояться втратити свободу в майбутньому, майже 25% з них гадають, що вже живуть у ситуації несвободи.

На думку респондентів, роз’єднане суспільство значною мірою сприяє нинішній кризі суспільства. Більшість чехів головними причинами кризи вважають економічну ситуацію та політику. Іншими факторами є дезінформація, міжнародні відносини чи недовіра між людьми.

Понад три чверті людей хотіли б відкрити загальносуспільну дискусію, яка мала б на меті принести конкретні рішення для відновлення довіри між людьми та об’єднання розділеного суспільства. «Майже половина респондентів готові долучитися до проектів і заходів, спрямованих на поліпшення ситуації в Чехії», – зазначили автори опитування.

До слова, Влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною» за певних обставин. Про це пише Euractiv.

Міністерство вважає, що особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.

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Теги: Чехія депресія дезінформація населення влада цензура

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