Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево

Гілка тополі, яка впала на автівку потерпілого, пошкодила транспортний засіб

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району Києва заплатить 92 тис. грн за завдану шкоду здоров’ю і моральну компенсацію місцевому мешканцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Інцидент з потерпілим киянином трапився 10 років тому. Вранці 4 вересня 2013 року чоловік їхав автомобілем Hyundai Tucson вулицею Дніпровський проїзд у столиці. Під час руху на дах автомобіля несподівано впала верхівка тополі, яка суттєво пошкодила транспортний засіб. До того ж позивач отримав черепно-мозкову травму, закритий перелом правої лопатки, забій грудної клітини, перелом зубів. З цими травмами його було госпіталізовано до 17 лікарні.

Через три роки після автопригоди киянин подав до суду на комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району. Його претензії зводилися до стягнення з комунальників 146,6 тис. грн матеріальних збитків (саме стільки коштував ремонт автівки), 165 тис. грн інфляційних витрат, 150 тис. грн моральної шкоди і 42 тис. грн відшкодування за завдану шкоду здоров’ю.

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Водночас комунальне підприємство не погодилося з вимогами позивача. І принесло до суду документи, згідно з якими дерево, частина якого впала на автомобіль потерпілого, не було аварійним. Крім цього, відповідач наполягав, що претензії варто пред’являти іншому комунальному підприємству – «Спеціалізованому управлінню протизсувних підземних робіт». Мовляв, саме воно є відповідальним на зсув ґрунтів на Парковій дорозі, Дніпровському узвозі, парку «Аскольдова Могила», Набережному шосе, схилах Дніпра у Печерському районі Києва. Станом на червень 2013 року вказані території столиці було віднесено до переліку зсувонебезпечних ділянок.

Іще комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень перевело стрілки на негоду, яка вирувала 4 вересня 2013 року. Мовляв, заподіяння шкоди потерпілому відублося внаслідок форс-мажорних обставин, а не з вини відповідача.

Разом з тим, Феміда не погодилася з таким трактуванням і послалася на відповідь Українського гідрометеорологічного центру. Зокрема, фахівці повідомили: швидкість вітру у Києві вранці 4 вересня 2013 року становила 12м/с. При цьому небезпечним явищем вважається вітер швидкістю понад 15-24 м/с.

«Таким чином, існування форс-мажорних обставин, на які посилається представник відповідача як на підставу для звільнення його від відповідальності, матеріалами справи не підтверджується. Збитки, заподіяні власнику транспортного засобу були спричинені внаслідок неналежного виконання своїх обов`язків комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Печерського району Києва», – вважає суд.

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Окремо Феміда зазначила: комунальники повинні стежити не лише за знесенням аварійних дерева столиці, а й систематично здійснювати санітарне обрізання. Це має відбуватися щороку протягом вегетаційного періоду дерев.

Що стосується суми компенсацій, то суд не взяв до уваги витрати, які пов’язані з ремонтом авто. Адже власником Hyundai Tucson, яким керував потерпілий, є його дружина. Саме вона повинна звертатися до суду за компенсацією. Також суд не задовольнив вимог позивача у частині стягнення інфляційних витрат з комунального підприємства.

Заявлену суму моральної шкоди у 150 тис. грн Феміда врізала втричі – до 50 тис. грн. Саме стільки комунальне підприємство має відшкодувати потерпілому. Ще має заплатити 42 тис. грн за протезування зубів, які киянин втратив під час падіння дерева на його автівку. Відповідні документи про сплату коштів на лікування він надав зі стоматологічної клініки.

Отже, із загальної суми компенсацій потерпілим у 533 тис. грн суд задовольнив лише 92 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня внаслідок негоди в Україні загинули три особи та десять травмовано. У столиці та Київській області вирував ураганний вітер.