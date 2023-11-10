Чехія розсекретила дані про військову техніку, яку передала Україні

Чехія в рамках оборонної допомоги передала Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ військову техніку зі своїх армійських запасів

Чехія передала Україні танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка

Міністерство оборони Чехії оприлюднило засекречений список із переліком техніки, яку передали Україні. Вартість допомоги – €241,5 мільйона. Про це повідомляє Radio Prague International.

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В оприлюдненому сьогодні, 10 листопада, списку від міністерства оборони Чеської республіки, серед переданої Силам оборони України техніки – танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка.

Так, Чехія передала в період з лютого 2022-го по жовтень 2023 року:

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чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;

4,2 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;

128 мінометів 1971 – 1979 років виробництва;

17 400 мінометних снарядів;

62 танки 1968, 1977, 1985 – 1989, 1993 років;

13 самохідних гаубиць;

435 засобів ППО;

131 БМП 1973 – 1989, 1993 та 1999 років.

Частину чеської техніки поставили зі своїх складів, частину надали збройові компанії.

У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки. Уточнюється, що такі поставки надсилалися українській стороні у період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року.