Чехія розсекретила дані про військову техніку, яку передала Україні
Чехія передала Україні танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка
Міністерство оборони Чехії оприлюднило засекречений список із переліком техніки, яку передали Україні. Вартість допомоги – €241,5 мільйона. Про це повідомляє Radio Prague International.
В оприлюдненому сьогодні, 10 листопада, списку від міністерства оборони Чеської республіки, серед переданої Силам оборони України техніки – танки, БМП і самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, в тому числі авіатехніка.
Так, Чехія передала в період з лютого 2022-го по жовтень 2023 року:
- чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;
- 4,2 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;
- 128 мінометів 1971 – 1979 років виробництва;
- 17 400 мінометних снарядів;
- 62 танки 1968, 1977, 1985 – 1989, 1993 років;
- 13 самохідних гаубиць;
- 435 засобів ППО;
- 131 БМП 1973 – 1989, 1993 та 1999 років.
Частину чеської техніки поставили зі своїх складів, частину надали збройові компанії.
У переліку також вказані інші види та зразки оборонної допомоги, а також перев'язувальні матеріали, медичні препарати та ліки. Уточнюється, що такі поставки надсилалися українській стороні у період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року.
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