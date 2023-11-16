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Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників
Українців на полях у Чехії замінять представники інших країн
фото із відкритих джерел

Біженці з України не можуть закрити потребу у робочій силі у Чехії 

Чеська економіка страждає від нестачі людей, які б працювали в багатьох ключових сферах: на промислових підприємствах, у транспортних компаніях, на будівельних майданчиках, у сфері охорони здоров’я та в ресторанах. Проте особлива проблема із аграрним сектором. Окрім українців, з наступного року спеціальні робочі візи для роботи у чеському сільському господарстві зможуть отримати громадяни Боснії та Герцеговини, Молдови, Грузії та Північної Македонії. В результаті щорічно на чеські поля може прибувати до тисячі нових працівників. Про це пише видання 420on.cz, посилаючись на проект ухвали, підготовленої до обговорення в уряді.

Досі з такими робочими візами сюди могли приїжджати лише працівники з України. Однак після вторгнення Росії до України і заборону виїзду чоловіків, Чехії доводиться шукати робочу силу у інших країнах.

«За низкою професій, які потребують досвіду, спеціальної кваліфікації чи фізично важкої роботи, вакансії не можуть бути заповнені», – йдеться у повідомленні Міністерства сільського господарства.

У зв'язку з цим було запропоновано розширити дію термінових віз на зазначені країни. Із кожної з них щороку можуть приїжджати до 250 працівників. «Ці країни не становлять загрози безпеці Чеської Республіки», – заявили в міністерстві. Згідно з документом, уряд раніше погодився збільшити квоту на ці робочі місця з 1500 до 2500 на рік.

Це не перший подібний крок уряду Чехії у 2023 році. Зі свого боку МВС країни направило на розгляд проект постанови уряду, в якій йдеться про те, що воно хоче компенсувати залучення іноземних працівників у промисловість за рахунок Філіппін. Ця пропозиція передбачає скорочення квоти для України з 38 тис. до 11 тис. заявок на рік. А от для Філіппін, навпаки, квоти збільшаться майже вдвічі  – до 10,3 тис.

До слова, рівень безробіття в Чехії в жовтні знизився на одну десяту відсоткового пункту порівняно з вереснем і повернувся до позначки 3,5%. Згідно з даними, опублікованими Чеським бюро праці, в країні поменшало безробітних і менше вакансій. Аналітики були відверто здивовані зниженням рівня безробіття з огляду на спад економіки Чехії. Однак, на їхню думку, найближчими місяцями рівень безробіття може зрости, якщо рецесія продовжиться, а підприємства зіткнуться зі зростанням витрат через очікувані ціни на енергоносії. 

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Теги: економіка Чехія промисловість українці безробіття біженці

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