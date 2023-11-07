«У нас один ворог». Порошенко звернувся до влади

«Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози»

«Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу»

Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook закликав припинити політичні ігри та об’єднатися заради перемоги України.

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«У нас один ворог – росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу. Аби його перемогти, нам критично потрібна єдність – і українців, і світу. Єднатися – це дієслово. Це означає діяти. Діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого 2022. Єдність довкола ЗСУ та щоденна робота і результати», – переконаний п’ятий президент.

«Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози. Це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності. Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу. І виправляти помилки, бо їх теж, на жаль, немало. Виправляти діями. І хай нам Бог помагає, бо наше діло – праве», – пише Петро Порошенко.

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Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Раніше, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.