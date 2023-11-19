Уряд зобов'язав посадовців спілкуватися доступною мовою: що це значить

Рекомендації уряду допоможуть громадянам отримувати інформацію від державних органів спрощеною та доступною мовою

Карандєєв: «Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу»

Кабінет Міністрів схвалив рекомендації для посадових осіб щодо викладення інформації у доступних для сприйняття форматах. Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Під час засідання Кабміну 17 листопада очільник Мінкульту заявив, що сьогодні посадовці не можуть витрачати час на інформацію, яка є складною для сприйняття.

«Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу. Ухвалення такого розпорядження – реальний крок до розуміння змісту головних інформаційних меседжів урядових документів», – пояснив Карандєєв.

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Рекомендації уряду допоможуть громадянам отримувати інформацію від державних органів спрощеною та доступною мовою.

Документ складається з 30 пунктів. Зокрема, в ньому наголошується на тому, що структура повідомлення має бути простою, логічною, послідовною та однозначною, а кожне речення повинне містити одну ідею.

Окрім цього, рекомендується розміщувати важливу інформацію на початку документа, виділяючи жирним шрифтом або рамкою, уникати абревіатур, професійної лексики, скорочень, шрифтів із засічками і розміщення тексту на зображеннях.

Складними для сприйняття називається також наявність кількох посилань в одному рядку.

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Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця.