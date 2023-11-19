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Уряд зобов'язав посадовців спілкуватися доступною мовою: що це значить

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд зобов'язав посадовців спілкуватися доступною мовою: що це значить
Рекомендації уряду допоможуть громадянам отримувати інформацію від державних органів спрощеною та доступною мовою
фото: Кабмін

Карандєєв: «Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу»

Кабінет Міністрів схвалив рекомендації для посадових осіб щодо викладення інформації у доступних для сприйняття форматах. Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Під час засідання Кабміну 17 листопада очільник Мінкульту заявив, що сьогодні посадовці не можуть витрачати час на інформацію, яка є складною для сприйняття.

«Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу. Ухвалення такого розпорядження – реальний крок до розуміння змісту головних інформаційних меседжів урядових документів», – пояснив Карандєєв.

Рекомендації уряду допоможуть громадянам отримувати інформацію від державних органів спрощеною та доступною мовою.

Документ складається з 30 пунктів. Зокрема, в ньому наголошується на тому, що структура повідомлення має бути простою, логічною, послідовною та однозначною, а кожне речення повинне містити одну ідею.

Окрім цього, рекомендується розміщувати важливу інформацію на початку документа, виділяючи жирним шрифтом або рамкою, уникати абревіатур, професійної лексики, скорочень, шрифтів із засічками і розміщення тексту на зображеннях.

Складними для сприйняття називається також наявність кількох посилань в одному рядку.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця.

Теги: Кабмін Мінкульт мова влада

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