Голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за «ковід-сертифікатами» з червня

Система може заробити в Євросоюзі вже в червні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала терміни запуску системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Про це вона сказала на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС.

«Ми повинні зробити можливими поїздки в ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, йде повним ходом, так що вона може запрацювати вже в червні», – зазначила глава ЄК.

Ляйен підкреслила, що політична угода про запуск такої системи може бути досягнута ще до кінця травня.

Глава комісії заявила, що це зробить можливими подорожі для тих, хто зможе представити «нефальсифіковані докази» того, що вони:

або перехворіли Covid-19 і мають до інфекції антитіла;

або вакцинувалися;

або не заражені Covid-19, що підтверджує негативним, взаємно визнаним тестом.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна синхронізує свої сертифікати вакцинації від Covid з іншими країнами. В уряді готові до всіх міжнародних вимог.