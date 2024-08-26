Bloomberg назвав найбагатших людей світу

За версією Bloomberg, на сьогодні найбагатшою людиною у світі є американський підприємець Ілон Маск

Bloomberg оцінив капітали найзаможніших людей у світі та те, як вони змінилися з початку року

Згідно з останніми даними Bloomberg, Ілон Маск, відомий підприємець та інноватор, залишається найбагатшою людиною світу. Його статки оцінюються у вражаючі $244 млрд, що на $14,6 млрд більше, ніж на початку року. Це свідчить про успішність його підприємств, особливо Tesla та SpaceX, які продовжують зростати та приносити значні прибутки.

На другому місці знаходиться французький бізнес-магнат Бернар Арно, власник групи компаній LVMH. Його капітал оцінюється у $201 млрд, що на $6,3 млрд менше, ніж на початку року. Третє місце посідає засновник Amazon Джефф Безос зі статками у $200 млрд, які зросли на $23,4 млрд з початку року.

Серед першої п'ятірки найбільший приріст капіталу показав Марк Цукерберг, засновник Meta (раніше Facebook). Його статки збільшилися на вражаючі $59,5 млрд і зараз становлять $188 млрд. Це свідчить про успішну трансформацію компанії та її адаптацію до нових технологій та ринкових тенденцій. Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, також значно збільшив свої статки, які зараз оцінюються у $159 млрд, що на $18,6 млрд більше, ніж на початку року.

На жаль, жоден українець не потрапив до рейтингу Bloomberg. За даними Forbes, найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов зі статками у $4,4 млрд, попри їх зменшення на $1,7 млрд за рік. Це підкреслює складну економічну ситуацію в Україні та виклики, з якими стикаються українські підприємці.

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