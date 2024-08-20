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Трамп планує запропонувати Ілону Маску державну посаду – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп планує запропонувати Ілону Маску державну посаду – Reuters
Трамп похвалив мільярдера за його внесок у технології, особливо в галузі електромобілів та освоєння космосу
фото з відкритих джерел

Трамп  хотів би запропонувати генеральному директору Tesla та SpaseX  посаду в кабінеті міністрів чи радника

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про намір запропонувати мільярдеру Ілону Маску державну посаду, якщо здобуде перемогу на майбутніх виборах. За інформацією, наданою виданнями Reuters, CNBC і CoinGape, Трамп розглядає можливість залучення генерального директора Tesla та SpaceX до свого уряду або в якості радника.

В інтерв'ю для Reuters Трамп висловив захоплення досягненнями Маска в технологічній сфері, особливо в галузі виробництва електромобілів та освоєння космосу. Він зазначив, що Маск може зробити важливий внесок у роботу його кабінету міністрів або стати ключовим радником у розвитку інноваційних напрямів. Трамп дав зрозуміти, що конкретна роль Маска залежатиме від його готовності прийняти таку пропозицію.

Крім того, Трамп зазначив, що розгляне можливість скасування податкової пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів для деяких нових електромобілів. Це рішення може мати значний вплив на бізнес Tesla, яка є одним із провідних виробників електромобілів у світі.

Цікаво, що в липні цього року Ілон Маск публічно підтримав Трампа після того, як на колишнього президента було скоєно замах під час передвиборного мітингу в Пенсільванії. Така підтримка додала Трампу ще більше впевненості у залученні Маска до своєї команди у разі перемоги.

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Раніше Трамп також різко висловився про Гарріс. Критикуючи опонентку, він вдався до образ: «Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація».

До слова, Гарріс візьме участь у двох дебатах із Трампом.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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