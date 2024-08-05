Підтримувана Маском організація підозрюється у незаконному зборі даних виборців

Компанію запідозрили у зборі інформації про виборців через сайт

У США розслідують можливі порушення законодавства організацією America PAC, яку підтримує американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск. Про це пише Reuters.

Розслідування розпочали у штаті Мічиган, запідозривши, що America PAC, яку підтримує Ілон Маск, у неналежний спосіб збирає інформацію про виборців через сайт.

Як повідомляється, натиснувши вкладку «зареєструватися для голосування» на сайті America PAC, жителі Мічигану можуть вказати поштовий індекс, адресу та номер телефону. Далі користувачі потрапляють на сторінку, на якій написано «дякую» та пропонується «заповнити форму нижче», щоб завершити реєстрацію як виборця. Проте станом на 4 серпня форма не працювала.

В офісу державного секретаря Мічигану пояснили, що кожен громадянин повинен точно знати, як його особиста інформація використовується PAC, особливо якщо організація стверджує, що це допоможе людям зареєструватися для голосування.

Водночас джерела CNBC розповіли, що організація планує перезапустити сайт, де «все працюватиме як слід».

За словами Маска, він створив America PAC («Американський коаліційний виборчий комітет»), щоб «просувати принципи, які зробили Америку великою», не сказавши прямо, чи існує ця організація для підтримки Дональда Трампа.

Нагадаємо, американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що він планує витрачати $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у передвиборчих перегонах.

Як повідомлялося, Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у передвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертвував Маск – не зазначається.