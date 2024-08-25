Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
Мільярдер створив хештег «звільніть Павла»
Американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції. Про це він написав у Х.
«Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем», – прокоментував Маск пост про затримання Дурова.
Мільярдер також створив хештег «звільніть Павла» під відео, на якому Дуров обговорює з відомим американським журналістом Такером Карлсоном питання свободи слова в Інтернеті та задоволений тим, що Маск придбав Twitter (тепер X).
Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.
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