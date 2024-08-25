Арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують

Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Ле Бурже

Ордер на арешт, на підставі якого було затримано Дурова, діяв лише на території Франції

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова було заарештовано в аеропорту Парижа. Росіянина затримали 24 серпня близько 20:00 (21:00 за київським часом, – «Главком» ), коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Засновника Telegram супроводжувала жінка та охоронець. Він прилетів до Франції з Азербайджану.

Дуров був оголошений у федеральний розшук

За даними французького телеканалу TF1, Павло Дуров, який отримав громадянство Франції у 2021 році, був оголошений у федеральний розшук. На нього було виписано французький ордер на обшук через відсутність співпраці з французькими силовиками. Це розглядається як співучасть у незаконному обігу наркотиків та інших тяжких злочинах.

За що звинувачують Павла Дурова?

Французькі ЗМІ вказують, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронцями, а також інструменти, які пропонує месенджер Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Павло Дуров має з'явитися перед слідчим суддею, перш ніж йому можуть офіційно висунути звинувачення за низку серйозних злочинів, включаючи тероризм, наркотики, шахрайство, відмивання грошей, торгівлю краденим та поширення дитячої порнографії.

За інформацією джерел, близьких до слідства, Павло Дуров знав про свій статус персони нон-грата у Франції та уникав подорожей до Європи. Однак цього разу він «припустився помилки».

Затримання Павла Дурова розглядається як важливий крок у боротьбі зі злочинною діяльністю в Telegram. Слідство має на меті не лише покарати Дурова, але й чинити тиск на європейські країни, щоб вони активізували спільні зусилля, спрямовані на обмеження Telegram в питаннях тероризму та організованої злочинності.

Одне із останніх фото Дурова перед затриманням фото з відкритих джерел

Реакція РФ

Росія запанікувала, коли дізналася про арешт Павла Дурова. Російська влада, військкори та пропагандистські ЗМІ в один голос заговорили про несправедливість затримання програміста. Вони побоюються того, що французькі слідчі досягнуть свого і отримають доступ до Telegram.

Популярний месенджер Telegram виявився важливим інструментом для управління російськими військами, включаючи ті, що здійснюють агресію проти України. Багато окупантів активно використовують чати в Telegram для комунікації та координації своїх дій.

Влада Росії видно дуже злякалася, адже віцеспікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що направив звернення до глави МЗС РФ Сергія Лаврова із закликом домагатися звільнення Павла Дурова, але у Франції це звернення відхилили.

Як відомо, злякалася не лише російська влада, але і самі росіяни. Вони у соціальних мережах буквально «казяться», записують різні відео та, навіть, запустили флешмоб на підтримку Дурова. Не відстають від них і російські пропагандисти, які роблять опитування щодо того, чи є Дуров політичним вʼязнем.

Telegram в Україні варто заборонити?

Україна – найбільш доходний для Telegram ринок після Росії (США – на третьому місці). Telegram – месенджер з великими питаннями щодо безпеки, зокрема платформа може бути пов’язана з державою-агресором. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв: Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Голова комітету Верховної Ради з «питань» гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомляв «Главкому», що до адміністрації Telegram вже зверталися і Служба безпеки, і Нацполіція.

«Відповідно до закону «Про медіа», Національна рада з питань телебачення та радіомовлення стає уповноваженим від держави суб'єктом, який може звертатися до адміністраторів соціальних мереж і месенджерів з вимогою прибрати той чи інший контент. І наскільки я чув, у певних випадках цей месенджер навіть йшов назустріч. Але конкретна комунікація саме з Telegram є найбільш складною, і не лише у нас», – повідомив він.

Наразі тривають дискусії стосовно заборони або обмеження роботи Telegram. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має відрегулювати діяльність Telegram.

Хто такий Павло Дуров?

Павло Дуров – відомий російський підприємець та програміст, один із засновників соціальної мережі «ВКонтакте» та месенджера Telegram. Павло Дуров має громадянство Франції, останнім часом жив в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У 2022 році Павло Дуров закликав видання Forbes, яке щороку складає рейтинги найбагатших людей світу, не називати його російським мільярдером. До видання звернувся з таким проханням представник Дурова. «Павло поїхав з Росії багато років тому і не планує повертатися», – сказав представник бізнесмена.

У квітні цього року Павло Дуров дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News американському пропагандисту Такеру Карлсону. Засновник Telegram зокрема пояснив, чому виїхав із Росії у 2014 році.

Дуров виступає проти гігантів американських технологій. Бізнесмен бачить у Apple і Google не лише двох суперників, але насамперед дві найбільші загрози для свободи слова. «Ці дві платформи можуть цензурувати все, що ти можеш прочитати, і всю інформацію, до якої ти можеш отримати доступ на своєму смартфоні», – заявив він в американській пресі.

Дуров відомий своїм ексцентричним способом життя та великими статками, що оцінюються у мільярди доларів. Офіційно Павло Дуров не перебуває у шлюбі. Проте, за деякими даними, у нього є двоє дітей від колишньої дружини Дарії Бондаренко. У 2024 році він також заявив, що є біологічним батьком понад 100 дітей завдяки донорству сперми.