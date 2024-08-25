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Арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова
фото з відкритих джерел

Сьогодні засновник Telegram постане перед судом

Затриманий засновник Telegram Павло Дуров прибув до аеропорту Парижа у Франції, хоча й знав що проти нього був виданий ордер на арешт. Про це повідомляє France24.

«Досить безкарності в Telegram», – наголосив один із слідчих, висловивши здивування тим, що Дуров приїхав до Парижа, знаючи, що перебував у розшуку.

Літак Дурова прилетів до аеропорту Ле-Бурже, що на півночі Парижу, з азербайджанського Баку.

Одне з джерел повідомило, що французьке управління OFMIN, яке займається запобіганням насильству щодо неповнолітніх, видало ордер на арешт Дурова в межах попереднього розслідування про ймовірні злочини, зокрема, шахрайство, торгівля наркотиками, кібербулінг, організована злочинність та сприяння тероризму.

Дурова звинувачують у невжитті заходів щодо припинення злочинного використання його платформи Telegram.

Сьогодні, 25 серпня, він постане перед слідчим суддею.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

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Теги: арешт Telegram Павло Дуров

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