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Компанія Ілона Маска вживила нейрочип у мозок ще одній людині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Компанія Ілона Маска вживила нейрочип у мозок ще одній людині
У січні цього року компанія Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини
фото з відкритих джерел

Neuralink планує провести операцію ще восьми пацієнтам у цьому році в межах клінічних випробувань

Компанія Neuralink імплантувала другому пацієнту свій пристрій, який допомагає паралізованим людям користуватися цифровими пристроями за допомогою думок. Про це повідомив Ілон Маск, голова Neuralink, пише Reuters.

Маск зазначив, що їхня технологія перебуває на стадії тестування і спрямована на допомогу людям з травмами спинного мозку. Першому пацієнту вдалося грати в ігри, переглядати сторінки в інтернеті, писати в соціальних мережах і переміщати курсор на ноутбуці. 

Щодо другого пацієнта Маск не надав багато подробиць, але зазначив, що він також має травму спинного мозку, схожу на ту, що в першого пацієнта. Компанія використала 400 електродів для імплантації в мозок другого пацієнта, хоча на її вебсайті зазначено, що її пристрій має 1024 електроди. Маск вважає процедуру успішною і зазначив, що імплант працює дуже добре.

Neuralink планує провести операцію ще восьми пацієнтам у цьому році в межах клінічних випробувань. Він додав, що результати експерименту з імплантами є дуже обнадійливими.

Нагадаємо, у січні цього року Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини. У середині травня Маск повідомив, що його нейротехнологічна компанія почала приймати заявки на участь другого пацієнта у клінічному випробуванні з імплантації мозкового імпланту, який дозволяє керувати комп'ютером і телефоном за допомогою думки.

Повідомлялося, що перший встановлений людині імплантат вийшов з ладу після того, як з мозку було витягнуто кілька ниток, що реєструють нейронну активність.

До слова, компанія Ілона Маска Neuralink, яка тестує нейрочипи для керування гаджетами силою думки, планує розробити аналогічний продукт для сліпих, щоб вони могли бачити.

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Теги: Ілон Маск здоров'я технології

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