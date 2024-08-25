Російське посольство у Франції запросило доступ до Дурова

Росія звинуватила Францію в «ухиленні від взаємодії» щодо Дурова

РФ запросила у Франції консульський доступ до засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє російське посольство у Франції.

«Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ. Станом на сьогодні французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання. Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.