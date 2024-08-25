Росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram

Z-пабліки бідкаються, що затримання Дурова вплине на події на фронті

Російські пропагандисти й так звані «воєнкори» нервують через арешт у Парижі Павла Дурова, засновника Telegram. А депутат Держдуми навіть звернувся до міністра закордонних справ Росії.

«Паш, рідний! Вільно і легко дихається тільки в Росії. Повертайся додому», – звернувся до Дурова співак-путініст Shaman. За його словами, у Росії засновника Telegram «усі чекають і люблять».

«Вільно й легко дихається лише в Росії». Співак-путініст Shaman пропонує Дурову повернутися в РФ🤡 pic.twitter.com/0XjVBKB2EG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 25, 2024

Тим часом так звані «воєнкори» та Z-пабліки б’ють на сполох: мовляв, весь їхній фронт «тримається на Telegram» і якщо туди проникнуть «вороги», то справи у них «будуть кепські».

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На новину про арешт Дурова відреагував навіть депутат Держдуми РФ Владислав Даванков. Чиновник звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, щоб той визволив Дурова з-під варти.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.