Бойовики ІДІЛ атакували село в Сирії, є загиблі



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Члени ІДІЛ минулої ночі здійснили напад на селище Аль-Хафія в районі Аль-Саан, що на схід від Хами

Протягом останніх кількох тижнів ІДІЛ активували свою діяльність та нападають на населені пункти

Бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.

Про це повідомляє Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Члени ІДІЛ минулої ночі здійснили напад на селище Аль-Хафія в районі Аль-Саан, що на схід від Хами. Зловмисники вбили мешканця села, викрали кілька транспортних засобів та підпалили кілька будинків», – йдеться у повідомленні.

Правозахисники відзначають, що протягом останніх кількох тижнів ІДІЛ активували свою діяльність та нападають на населені пункти в трикутнику «Алеппо-Хама-Аль-Ракка».

З 24 березня 2019 року SOHR задокументував вбивство щонайменше 628 солдатів режиму та лояльних до нього представників з-поміж сирійців та інших національностей. Усі були вбиті під час нападів, вибухів та засідок ІДІЛ на захід від Євфрату в пустелях Дейр Еззор, Хомс та Аль-Сувайда.

Нагадаємо, США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ.

Як повідомлялося, 6 липня, терористична організація «Ісламська держава» продовжує боротися за відродження тероризму в Сирії та Іраку. Антоніу Гутерріш закликав країни співпрацювати для запобігання терористичним загрозам.

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