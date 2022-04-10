Путін весь час шукає тих, хто його підставив

Відсутність конкуренції завжди призводить до інволюції

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Российской журналист-расследователь Андрей Солдатов написал, что руководителя пятой службы Федеральной службы безопасности Сергея Беседу, которого после военных неудач в Украине отправили под домашний арест, перевели в СИЗО «Лефортово».

Каждый раз, когда будет проваливаться очередной план, Путин будет думать, в какой же момент его подставили, и кто виноват. Хотя алгоритм постоянного провала заложен с самого начала. Потому что проблема – в бредоносной голове (бред по величию) у одного человека. Это он завел все страну и себя эту ситуацию.

Отсутствие конкуренции (на уровне политики и бизнеса) всегда приводит к инволюции. Так как отсутствие конкуренции – это неизбежное снижение общего интеллектуального качества. На уровне советников это проявляется в виде «интеллектуального блядства». В буквальном смысле слова. Все эти статьи Суркова про «100 лет одиночества» и теперь вот Сергейцева про «нацистские цели РФ». Ну, типа, говорить лидеру только то, что ему нравится. А раз у него довлеют имперские «якори» (вместо стремления строить современное государство; посмотрите на ту же Великобританию) в сочетании с тяжелым комплексом зависимости от Украины (созданным, кстати, а не сформированным; это не одно и то же) – то и сценарии соответствующие. К тому же, пребывание более 20 лет во власти в абсолютно неконкурентной среде приводит к необратимым последствиям психики – паранойе и потере связи с реальностью. Дальше возникают ложные цели и задачи про «атомный Рай».

Военные аналитики, знакомые с оценками западных разведок, считают, что российские генералы сейчас ставят цель представить Путину до 9 мая хоть какой-то существенный результат. Но такой дедлайн может привести к обратному эффекту – ещё большим ошибкам.

Так что, если и искать виновного в срыве военных планов, то его и искать особо не надо – Путину достаточно подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Это если у него еще есть (после Бучи и Краматорска) отражение.

Джерело: блог Олесі Яхно

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