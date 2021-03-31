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    Брат Кадирова став мером Грозного

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    Рамзан Кадиров лобіював кандидатуру свого чотириюрідного брата &ndash; Хас-Магомеда Кадирова - Брат Кадирова став мером Грозного

    Рамзан Кадиров лобіював кандидатуру свого чотириюрідного брата – Хас-Магомеда Кадирова

    Родичі Рамзана Кадирова займають різні керівні пости в Чечні, в тому числі його сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок

    Міська дума Грозного обрала мером чотириюрідного брата очільника Чечні Рамзана Кадирова – Хас-Магомеда Кадирова.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на рішення міськдуми,

    Зазначається, Хас-Магомед Кадиров став тимчасовим виконувачем обов’язків мера ще 3 березня. Його кандидатуру рекомендував Рамзан Кадиров.

    У Грозненської міській думі на початку березня повідомляли, що нового мера оберуть на конкурсі, який триватиме 20 днів. Голосування за підсумками конкурсу мало бути таємним.

    З листопада 2020 року Хас-Магомед Кадиров займав посаду керівника адміністрації глави і уряду Чечні. До цього працював секретарем регіональної Ради безпеки, в 2019 році був мером Аргуна. У 2017 році у віці 26 років керував поліцією Грозного.

    Родичі Рамзана Кадирова займають різні керівні пости в Чечні, в тому числі його сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок. Деякі з них призначені на високі посади на федеральному рівні. На звинувачення щодо просування своїх членів родини по службі Рамзан Кадиров раніше заявив, що йому за це не соромно, і його це не хвилює.

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    Теги: Росія місцева влада Чечня Рамзан Кадиров політика мер
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