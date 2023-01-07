Проти Трампа подали позов через смерть поліцейського

Офіцер Сікнік помер на наступний день після штурму Капітолія

Проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування. Про це пише The New York Times.

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Позов подала давній партнер загиблого Сандра Гарза. Вона вимагає від колишнього президента й ще двох обвинувачених у нападі на офіцера – Джорджа Таніоса та Джуліана Елі Хатера, 10 млн доларів відшкодування.

Хатер вже визнав себе винним у нападі, а Таніос – визнав себе винним у скоєнні проступку.

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«Жахливі події 6 січня 2021 року, включаючи трагічну, протиправну смерть офіцера Сікніка, були прямим і передбачуваним наслідком протиправних дій відповідачів. Відповідачі несуть відповідальність за травми і руйнування, що послідували за цим», – ідеться в позові.

Зазначається, що офіцер Сікнік помер на наступний день після нападу, однак судмедексперт постановив, що це сталось із природних причин – через численні інсульти, які трапилися за кілька годин після протистояння натовпу, однак вони зіграли свою роль у його стані.

Гарза переконана у тому, що Трамп є винуватцем насильства, яке сталося під час штурму Капітолію. Також у позові цитуються висновки комітету Палати представників в яких йдеться про те, що комісія «зробила низку кримінальних направлень» проти колишнього президента «на основі своїх висновків про «достатні докази одного або більше потенційних порушень».

Тим часом прессекретар Трампа назвав позов безпідставною атакою.

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Нагадаємо, республіканець від штату Флорида Метт Гетц висунув на посаду спікера Палати представників Конгресу США колишнього президента Дональда Трампа.

Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах.