Британія першою у Європі вводить штучне м'ясо до раціону домашніх улюбленців

Штучне мясо викликає супротив у таких країнах, як Італія, Франція, Австрія та США

Велика Британія стане першою країною в Європі, яка схвалила виробництво штучного м'яса для годівлі домашніх улюбленців. Про це пише газета Financial Times.

Велика Британія має намір стати першою країною в Європі, яка комерціалізує «вирощене в лабораторії» м’ясо після того, як регулятори схвалили курку, вирощену з клітин тварин, для використання в кормах.

Компанія Meatly вже 2024 року продаватиме виробникам кормів для тварин куряче м'ясо, вирощене в лабораторії. Стартап схвалили міністерства та держорганізації, але влада Великої Британії поки не дозволяє продавати м'ясо «з пробірки» для вживання людьми, як зробили, наприклад, Ізраїль, Сінгапур та США.

За словами гендиректора компанії Оуена Енсора, продаж штучного м'яса для тварин дозволили у Великій Британії завдяки виходу країни з ЄС.

«Я думаю, що це одна з речей, які дуже захоплюють. Це свідчить про намір Сполученого Королівства стати лідером у цих нових інноваційних галузях і харчових технологіях», – сказав Енсор.

Примітно, що компанія виробляє не рослинне куряче м'ясо, а культивоване, що складається з тварин клітин, вирощених у біореакторах. «Зазвичай ЄС має набагато довші та набагато складніші регулятивні процеси», – сказав Енсор, додавши, що було швидше отримати дозвіл на культивований м’ясний продукт виключно для споживання домашніми тваринами.

Енсор назвав корм для домашніх тварин відправною точкою для ринку культивованого м’яса. Попит був очевидним через «парадокс любителів тварин». Так, власники, які люблять домашніх тварин і виступають проти жорстокого поводження з ними, більш спокійно ставляться до того, чим годують своїх домашніх улюбленців.

Заступник директора харчової політики в Агентстві харчових стандартів (FSA) Джеймс Купер сказав: «FSA вітає інновації в секторі кормів для тварин щодо використання альтернативних матеріалів, таких як продукти клітинного культивування (CCP), якщо це робиться безпечно та відповідно до вимог законодавства.

Financial Times пише, що прогрес у виробництві такого м’яса викликав шалену опозицію в таких країнах, як Італія, Франція та Австрія, а також повну заборону в американських штатах Флорида та Алабама. Супротивники технології стверджують, що разом із м’ясною промисловістю ця технологія ставить під загрозу тваринництво.

Нагадаємо, споживання м'яса поступово, але вірно падає у Європі. У 2023 році в країнах ЄС на душу населення припало в середньому 64,2 кг м'яса. Але між окремими державами-членами ЄС є великі відмінності. Споживання м'яса на душу населення в державах-членах ЄС неухильно знижується з моменту свого піку у 2019 році. За даними організації Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, цей показник за останні чотири роки знизився на 4,5 кг.