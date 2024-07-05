Головна Світ Політика
search button user button menu button

Майбутній прем'єр Британії прокоментував свою перемогу на парламентських виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Майбутній прем'єр Британії прокоментував свою перемогу на парламентських виборах
Майбутній прем'єр Британії Кір Стармер
фото з відкритих джерел

Наступний прем'єр-міністр Великої Британії, коментуючу свою перемогу на виборах, заявив, що «зміни починаються зараз»

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC.

«Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, ви голосували за це, і тепер це сталося. Зміни починаються зараз. І це приємне відчуття, чесно кажучи», – заявив він.

Стармер запевнив, що «змінена Лейбористська партія, готова служити країні».

Зокрема, топпосадовці ЄС почали вітати з перемогою лідера британської Лейбористської партії Кіра Стармера, який стане новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства. Серед них очільник Євроради Шарль Мішель, президентка Європарламенту Роберта Метсола, прем’єрка Естонії Кая Каллас та інші.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Раніше екзитпол прогнозував опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни.

Читайте також: Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Теги: вибори Велика Британія прем’єр-міністр Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Праві – це нова нормальність європейської політики і нам прийдеться мати з нею справу»
Європу накриває «права» хвиля. Наскільки це серйозно
3 липня, 19:01
Пезешкіан набрав 10,4 млн голосів виборців, а Джалілі – 9,4 млн
В Ірані відбувся перший тур виборів президента. Що там відбувається?
30 червня, 10:10
Що насправді стоїть за результатами виборів у Франції
Чому вибори до Європарламенту стали викликом для Макрона?
11 червня, 09:43
Голова Європейського парламенту Роберта Метсола та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС незабаром затвердять керівництво Євросоюзу на п’ять років
17 червня, 09:39
Ріші Сунак розповів, чи будуть британські війська в Україні
Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну
15 червня, 09:59
Згідно із російським законодавством, адміністративна відповідальність за «екстремізм» передбачає штраф до 1 млн руб. або арешт до 15 діб
Рада з прав людини в Росії хоче ув'язнювати громадян за емодзі
27 червня, 21:00
Британія оскаржує рішення МКС щодо Нетаньягу
МКС неочікувано «передумав» арештовувати прем'єра Нетаньягу – Jerusalem Post
28 червня, 11:13
За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
1 липня, 15:06
Україна отримала частину коштів, передбачених програмою механізму розширеного фінансування
Україна отримала $2,2 млрд від МВФ
3 липня, 11:23

Політика

Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
Міноборони Литви терміново закупить безпілотники на €36 млн: причина
Міноборони Литви терміново закупить безпілотники на €36 млн: причина
Майбутній прем'єр Британії прокоментував свою перемогу на парламентських виборах
Майбутній прем'єр Британії прокоментував свою перемогу на парламентських виборах
Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії
Ріші Сунак визнав поразку, і йде з посади прем'єра Великої Британії
В Ірані розпочався другий тур президентських виборів
В Ірані розпочався другий тур президентських виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
9893
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
7733
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
7276
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів

Новини

Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua