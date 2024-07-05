Майбутній прем'єр Британії прокоментував свою перемогу на парламентських виборах

Наступний прем'єр-міністр Великої Британії, коментуючу свою перемогу на виборах, заявив, що «зміни починаються зараз»

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC.

«Ми це зробили! Ви агітували за це, ви боролися за це, ви голосували за це, і тепер це сталося. Зміни починаються зараз. І це приємне відчуття, чесно кажучи», – заявив він.

Стармер запевнив, що «змінена Лейбористська партія, готова служити країні».

Зокрема, топпосадовці ЄС почали вітати з перемогою лідера британської Лейбористської партії Кіра Стармера, який стане новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства. Серед них очільник Євроради Шарль Мішель, президентка Європарламенту Роберта Метсола, прем’єрка Естонії Кая Каллас та інші.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Раніше екзитпол прогнозував опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни.