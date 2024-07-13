Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня

Зеленський відвідає Велику Британію, щоб обговорити європейську безпеку та демократію

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію. Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці.

The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що «90% впевненості», що Зеленський там буде.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».