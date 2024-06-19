Про візит Путіна в КНДР: коротко

«У Росії немає особливого вибору. Крім КНДР та Ірану зброю їм взяти за дефіциту власних виробничих потужностей немає де»

Цей візит для політичного PR потрібен обом диктаторам

Путін демонструє росіянам, що у них є друзі, а Заходу, Республіці Кореї і Японії що в нього є друг-агент хаосу. Дуже обережний, але агент хаосу. З яким він готовий співпрацювати і з яким може, наприклад, поділитися технологіями.

Кім демонструє Китаю, що він може брати гроші і жрат не тільки у Китаю. Ну і взагалі: візит великого сусіда свідчить наскільки «величну державу» збудувала династія Кімів. А РК і Японії, що в нього можуть бути більш сучасні російські технології (ракетні і ядерні) в обмін на допомогу Росії снарядами і більш застарілими масовими ракетами.

Нагадаю, що Республіка Корея таке обережна у підтримці України в першу чергу тому, що не хоче появи у КНДР більш досконалих ракетних чи ядерних технологій. Які є Росії. З великою кількістю застарілих ракет РК розраховує впоратись. Якщо ж Росія все ж надасть КНДР певні військові технології, нас чекає дуже складна політична дискусія всередині РК.

Щодо Японії, то її зближення КНДР та РФ відверто дратує, що ми вже побачили у практичній площині: військова і особливо фінансова допомога Україні послідовно зростає.

Практичного значення візит не має ніякого. Все про що вони могли домовитись – вони домовились. Постачання Росії корейських ракет і снарядів – реальна проблема і виклик для нас і партнерів. Гіпотетичне постачання Росією технологій КНДР – реальна проблема для РК і Японії.

Серед того, про що вони ще могли домовитись – це робота корейських хакерів по українській і партнерській інфраструктурі. Тобто робота корейських хакерів в інтересах Росії. Але це теж не потребує параду у центрі Пхеньяну. Так, у КНДР є ціла державна армія хакерів.

Для нас довгостроково виклик по зброї буде нівельований більш якісним західним озброєнням. І дозвіл бити по російським тилам на території Росії цьому сприятиме – тому що якщо твої снаряди вибухнули на складі, вони не стрілятимуть. Але ця співпраця в будь-якому випадку вимагає від наших партнерів діяти швидше.

Глобально цей «союз» залишається старою доброю ситуативною співпрацею, яка є дуже типовою для КНДР. Режим Кімів активно співпрацював багато десятиліть і з Сирією ще Хафеза Асада, і з Іраком Хуссейна, і з ісламською республікою в Ірані, і з Єменом ще часів першої громадянської війни.

А у Росії немає особливого вибору. Крім КНДР та Ірану зброю їм взяти за дефіциту власних виробничих потужностей немає де. А обійтися меншою кількістю РФ не може. Бо її спосіб ведення війни за браку якості і точності дуже витратний по боєприпасам.