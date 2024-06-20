«Додати бекон у морозиво?»: McDonald's не користуватиметься штучним інтелектом для замовлень

McDonald's завершив невдале випробування штучного інтелекту у своїх ресторанах у США

Компанія McDonald's оголосила про те, що зупиняє випробування штучного інтелекту у своїх ресторанах у США. Про це пише Restaurant Business.

McDonald's завершує дворічне випробування автоматизованого прийому замовлень, яке він проводив разом з корпорацією IBM, і планує видалити цю технологію з понад 100 ресторанів, які її використовували. Згідно з електронним листом, надісланим франчайзі, чиказький гігант швидкого харчування завершує експеримент. McDonald's сказав, що метою тесту було визначити, чи може автоматичне голосове замовлення прискорити обслуговування та спростити операції, але вона викликає нарікання споживачів. Тому це рішення, скоріше, не на зараз, а на перспективу.

«IBM разом із McDonald's розробила технології автоматизованого прийому замовлень, щоб підтримати використання штучного інтелекту з голосовою активацією в ресторанах. Доведено, що ця технологія дає одні з кращих можливостей у галузі, вона швидка... По мірі того, як ми просуваємось вперед, наша робота з IBM додала нам впевненості, що рішення для голосового замовлення стануть частиною майбутнього наших ресторанів», – заявили в McDonald's.

Водночас, компанія не відкидає перспективу наступних спроб використання штучного інтелекту. Припускають, що McDonald's планує знайти нового партнера для автоматизованого прийому замовлень.

Водночас у соцмережах користувачі не задоволені системою, і часто критикують її. Американці викладали у соцмережі ролики, в яких вони безуспішно намагалися щось замовити у штучного інтелекту McDonald's Так, в одному випадку штучний інтелект від компанії запропонував додати до морозива бекон. В іншому – накинув на чиєсь замовлення додатково дев'ять чашок чаю. У третьому – замість 20 нагетсів зафіксував у замовленні 2010 курячих нагетсів.

До слова, компанія Food Solutions KZ, яка керувала McDonald`s у Казахстані, перейменувала ресторани мережі втретє після видходу з ринку американської фірми. Тепер вони називаються I`m. «Назва читається як «айм» («айем»), при цьому апостроф посередині набуває форми серця і дозволяє вимовляти назву як «айловем». Сервіси café і drive відповідно отримали назви I'm café та I'm drive.