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Степана Бандеру перепоховають на Київщині? Заява держустанови «Національне військове меморіальне кладовище»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Степана Бандеру перепоховають на Київщині? Заява держустанови «Національне військове меморіальне кладовище»
Могила Степана Бандери в Мюнхені
фото: DW

Центральна влада дозволила хоронити на військовому кладовищі під Києвом видатних борців за незалежність України у XX столітті

На території Національного військового меморіального кладовища, котре розташують у Гнатному на Київщині, можна буде перепоховати видатних борців за незалежність України у XX столітті. Це дозволяє урядова постанова від 23 лютого 2024 року №192. Чи побачимо ми тут могили провідників Організації українських націоналістів та Української повстанської армії Степана Бандери та Євгена Коновальця? Заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому» пояснив ситуацію.

«У нас є такі наміри. Плануємо перенести останки тіла одного з представників ОУН-УПА на територію Національного військового меморіального кладовища. Що стосується постаті Степана Бандери, то тут складніша ситуація. Його родичі, котрі переважно живуть за кордоном, побоюються, що могила може постраждати від потенційних вандалів. Зі свого боку, можу запевнити: цвинтар буде оснащений відеонаглядом, сигналізацією та охороною. Якщо ж родини видатних українців усе ж таки дадуть згоду на перепоховання, переконаний, Україна все зробить можливе, щоб забезпечити надійний захист могилам провідників ОУН-УПА», – сказав Старущенко.

За його словами, на законодавчому рівні необхідно закріпити механізм визначення осіб, котрі належать до категорії борців за незалежність України у XX столітті. Адже держава бере на себе довічне утримання всіх могил на військовому кладовищі. Остаточне слово за Міністерством у справах ветеранів та Міністерством культури та інформаційної політики, які зараз напрацьовують цей алгоритм.

Нагадаємо, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, що його облаштують у межах Гатненської територіальної громади неподалік від Києва, з’являться наприкінці осені

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

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Теги: незалежність держава Україна цвинтар влада кладовище

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Степана Бандеру перепоховають на Київщині? Заява держустанови «Національне військове меморіальне кладовище»
Степана Бандеру перепоховають на Київщині? Заява держустанови «Національне військове меморіальне кладовище»
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