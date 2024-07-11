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Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла України в Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла України в Британії
Залужний вручив копії вірчих грамот очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі
фото: Facebook/Валерій Залужний

За словами Залужного, перемога України у війні з російським агресором залишається його головним пріоритетом діяльності

Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це Залужний повідомив у своєму дописі в Facebook.

Зокрема, Залужний вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

«Продовжую служити Україні. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства», – зазначив він.

Зазначимо, що «Главком» перший повідомив про те, що ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 3 липня виїхав до Великої Британії. Також повідомлялося, що невдовзі Валерій Федорович приступить до виконання своїх повноважень посла України.

Після звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України епопея з призначенням Залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулася майже на пів року.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.

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Теги: посольство Велика Британія посол Валерій Залужний

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