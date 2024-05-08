Європейці відмовляються від споживання м'яса: дані дослідження

Споживання м'яса суттєво знизилось серед мешканців Європи





Споживання м'яса поступово, але вірно падає у Європі. У 2023 році в країнах ЄС на душу населення припало в середньому 64,2 кг м'яса. Але між окремими державами-членами ЄС є великі відмінності. Про це пише ISN з посиланням на дані Agrarmarkt Informations-Gesellschaft.

Споживання м'яса на душу населення в державах-членах ЄС неухильно знижується з моменту свого піку у 2019 році. За даними організації Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, цей показник за останні чотири роки знизився на 4,5 кг.

Як зазначає ресурс, існують великі відмінності між європейськими країнами. Найбільше м'яса на душу населення споживається в Ірландії (86 кг), Кіпрі (86 кг), Португалії (82 кг) та Іспанії (81 кг). Цікаво, що Німеччина посідає передостаннє місце серед 27 країн ЄС із показником 51,6 кг на жителя. Польща із середнім споживанням 58 кг на людину посідає 8-10 місце разом із Угорщиною та Чехією.

Водночас у Німеччині спад за останні чотири роки був навіть більшим, ніж у середньому по ЄС. Якщо 2019 року в Німеччині на душу населення припадало 58,5 кг м'яса, то 2023 року – лише 51,5 кг. Коментуючи цю тенденцію, AMI вказують на зміну звичок харчування, підвищення поінформованості про здоров'я, зростання екологічної свідомості та доступність рослинних альтернатив м'ясу в Європі.

До слова, американські фермери попереджають, що тренд на екологічність та сталий розвиток, а також зростання цін у країні ведуть сільське господарство до кризи. Про це пише американський телеканал Fox News. Фермери кажуть, що глобалістська «зелена» політика, а також інфляція та зростання цін призвели до зменшення поголів'я худоби, а в деяких випадках до скорочення або повного закриття ферм. Це в свою чергу призвело до потенційної внутрішньої продовольчої кризи.