США та Ізраїль екстрено дозволили використання ліків проти Сovid-19

Ліки випускаються в таблетках, які треба починати приймати одразу після появи перших симптомів хвороби

Paxlovid має 90% ефективність у профілактиці потреби в госпіталізації та смертності

Федеральне управління США з контролю за ліками та продуктами (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування ліків Paxlovid компанії Pfizer для лікування коронавірусу. Це сталася у середу, 22 грудня. На думку експертів, це ще один крок до закінчення пандемії – поряд із вакцинами, повідомляє видання «Вести».

Зазначається також, що тепер розпочнеться постачання препарату від Pfizer до Ізраїлю. Слідом за США, ця країна також 26 грудня дозволила їх для використання.

Як ідеться у публікації, Препарат Paxlovid має 90% ефективність у профілактиці потреби в госпіталізації та смертності у хворих з групи підвищеного ризику. Ліки випускаються в таблетках, які треба починати приймати одразу після появи перших симптомів хвороби.

«Це – найбільша подія, що сталася з моменту появи вакцин», – сказав з цього приводу д-р Ерік Тополь, керівник дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute. Він зазначив, що сертифікація ліків пов'язана із терміновою потребою у них.

Серед побічних дій нових ліків називають пронос, підвищення кров'яного тиску, м'язові болі та порушення смаку. Зазначається, що їх слід з обережністю призначати людям із хворою печінкою. Відомо також, що препарат погано поєднується з деякими ліками, тож перед призначенням слід перевірити список медикаментів, які приймає пацієнт.

На розгляді FDA перебуває ще один препарат від коронавірусу – ліки Molnupiravir компанії Merck. Вони вже сертифіковані у Великій Британії та призначаються людям з важким або середнім перебігом Covid-19.

Раніше також міністерство охорони здоров'я Японії схвалило використання перорального препарату для лікування Covid-19, розробленого американською фармацевтичною фірмою Merck.

До слова, Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19. Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck.

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.